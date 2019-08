Troppo costosa, Lugo rinuncia alla tappa dei buskers di Ferrara

Quest’anno niente serata con i buskers di Ferrara a Lugo, nonostante il successo registrato negli ultimi anni. Il Comune ha deciso che è un evento troppo costoso e ha distribuito il budget ha disposizione tra più eventi. «Questo evento, che impegna sempre più risorse ed ogni anno è più complesso (anche per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza), quest’anno non si svolgerà – spiegano il vicesindaco Pasquale Montalti e l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati –. L’Amministrazione comunale ha ritenuto di impegnare notevoli risorse non per un singolo evento ma per un cartellone ricco di appuntamenti in calendario tutta l’estate».

