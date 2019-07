Tromba marina tra Casalborsetti e Marina Romea - FOTO E VIDEO

RAVENNA. L'annunciato cambio di circolazione che dovrebbe allontanare la cappa di caldo che da settimane non concede tregua è iniziato. E anche se al momento le temperature non sono calate molto, le avvisaglie dei contrasti che daranno vita tra oggi e domani a temporali, anche forti, si sono avute stamane nel tratto di mare tra Casalborsetti e Marina Romea dove al largo si è formata una tromba marina che ha catturato l'attenzione dei pochi turisti presenti stamane in spiaggia, la maggior parte dei quali si è poi allontanata. Al momento non sono stati segnalati danni.