ALFONSINE. Tre sacerdoti, uno per ognuna delle vittime. Alfonsine si è fermata in segno di lutto in occasione dei funerali di Walter Cembali e dei figli Federica e Roberto (entrambi residenti nel Forlivese), morti sabato scorso in un terribile incidente stradale tra l'auto sulla quale viaggiavano e un trattore lungo la Reale tra Alfonsine e Mezzano.