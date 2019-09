Travel blogger e influencer del turismo riuniti a Ravenna

RAVENNA. Travel blogger e influencer da tutto il mondo a Ravenna. Si svolgerà in città dal 23 al 25 settembre la sesta edizione del Social Travel Summit, meeting internazionale di punta per travel blogger e influencer che sbarca per la prima volta in Emilia Romagna e in Italia. Oltre 100 delegati da 17 Paesi presenti all’evento per un, focus sulla promozione turistica digitale. A conclusione del summit, i 50 top blogger presenti saranno coinvolti in quattro eductour attraverso tutta l'Emilia Romagna e le sue eccellenze. Secondo l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini “L’Emilia Romagna sarà ancora più presente nelle mappe di viaggio dei turisti internazionali”.

