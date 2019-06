Tragedia a Santarcangelo, ciclista muore travolto da un'auto

SANTARCANGELO. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in via Andrea Costa a Santarcangelo. La tragedia è avvenuta ieri sera. Le indagini su quanto è accaduto sono affidate ai carabinieri del Nucleo radiomobile che sono intervenuti per i rilievi.

L'uomo stava viaggiando in sella a una bicicletta quando è stato centrato da una Kia Sportage. E' stato caricato sul cofano e poi sbalzato a terra. La situazione è apparsa subito disperata. I soccorritori del 118 hanno tentato di stabilizzarne le condizioni prima di caricarlo in ambulanza e trasportarlo al Bufalini dove però i tentativi di rianimarlo non sono serviti.

L'uomo è morto dopo l'arrivo all'ospedale di Cesena.