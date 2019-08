Tragedia a Cesenatico, 19enne in scooter muore in un incidente

CESENATICO. Un 19enne in scooter ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane a Valverde di Cesenatico all'incrocio tra via Raffaello e via Bramante. Vano ogni soccorso da parte del 118. Sul posto per accertare la dinamica dell'ennesima sciagura sulle strade romagnole è intervenuta la Polizia locale. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo si è scontrato con un furgone che stava effettuando una svolta.