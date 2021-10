Tosi a Sadegholvaad: “Complimenti e buon lavoro”

Il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha incontrato questa mattina il neo sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, con il quale si è complimentata e ha espresso un incoraggiante augurio per l’impegno istituzionale dei prossimi anni. “Complimenti da parte mia e dell’amministrazione comunale di Riccione e di tutta la Giunta. Un augurio di buon lavoro per l’impegnativo onere di amministratore della città di Rimini, come primo cittadino per i prossimi anni”, ha detto la Tosi, al sindaco Sadegholvaad. Tosi e Sadegholvaad si sono incontrati questa mattina al TTG in apertura del convegno organizzato dal SIB, Sindacato italiano balneari, “Stabilimenti Balneari Italiani, patrimonio storico culturale del Paese”, in cui si sono affrontati temi delle concessioni in vista dei noti cambiamenti introdotti dall’Unione Europea e che ha visto, oltre ad un breve intervento in apertura del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il saluto del sindaco di Riccione, Renata Tosi, l’intervento dell’assessore al Turismo, Andrea Corsini e del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti. Riprendendo le affermazioni del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, l’apertura del convegno del SIB è stata tesa ad assicurare la centralità del turismo balneare nell’economia del Paese con una piena soluzione del tema delle concessioni balneari come annunciato dallo stesso ministro Garavaglia.

“Riccione è da sempre in prima linea nell’affrontare il tema delle concessioni balneari – dichiara il sindaco Tosi -. Oggi in sala abbiamo visto presenti le molte associazioni e cooperative dei nostri balneari, imprenditori che stanno investendo sulla spiaggia e che non hanno mai perso la fiducia. La costa, il mare e la spiaggia sono le nostre principali risorse e come tali abbiamo il l’onore e l’onere di difenderle sempre. Ieri dal ministro Garavaglia in visita a Riccione abbiamo avuto la conferma che il mondo balneare sarà tutelato. Oggi qui con me al TTG, anche l’assessore al Demanio, Andrea Luigi Palazzi, con il quale stiamo condividendo anche per l’anno 2021 l’iniziativa che ha distinto Riccione negli anni della nostra amministrazione: il mare d’inverno che riserva la possibilità ai titolari degli stabilimenti balneari di poter aprire nella stagione invernale appunto, con particolare riferimento al Natale, offrendo elioterapia rendendo la spiaggia aperta ai turisti e ai cittadini e operativa tutto l’anno”.