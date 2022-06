Torre Pedrera, incidente: muore sbalzato dalla moto – Gallery

Muore sbalzato dalla moto. Un tragico incidene stradale poco dopo le 13 a Torre Pedrera sulla via Popilia Adriatica all’incrocio con via Lama, nei pressi di San Giovanni in Bagno. Un uomo di 61 anni ha perso la vita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 insieme all’elicottero di Ravenna. Nel luogo della tragedia la Polizia Stradale per i rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione.

Da una prima ricostruzione, luomo, alla guda di una moto di grossa cilindrata, ha perso la vita in seguito ad uno scontro con una Toyota, guidata da una donna rimasta illesa. L’auto della donna si era appena immessa da via della Lama sulla Statale in direzione Riccione, mentre la moto viaggiava in direzione Bellaria. L’Anas è stata costretta a chiudere la statale Adriatica all’altezza del km 195,200 a Rimini. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Per i veicoli diretti verso le Marche il percorso alternativo prevede la deviazione su via Tolemaide al km 194,800, mentre per i veicoli diretti verso il Veneto è stabilita la deviazione su via S. Martino Riparotta al km 198,800 .

