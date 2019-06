Terence Hill firma le Harley-Davidson made in Riccione

RICCIONE. Terence Hill e Harley-Davidson: quando il mito incontra la leggenda. La concessionaria ufficiale Harley-Davidson Motorfan ha firmato un contratto di esclusiva europea, per produrre e commercializzare la moto “Terence Hill”. Si tratta dell’esatta copia, personalizzata con accessori, di quella utilizzata dallo stesso attore nel film “Il mio nome è Thomas”.

La moto, una Softail Deluxe 2019, è stata costruita con le indicazioni dell’attore. Ogni motocicletta sarà numerata e autografata di persona da Terence Hill e avrà una verniciatura personalizzata con l’utilizzo di materiali di pregio per sella e borse, ispirati alla celebre slitta trainata dal cavallo nel film “Lo chiamavano Trinità”. L’idea e la realizzazione della selleria nascono dalla Wild Hog, l’azienda di Reggio Emilia molto conosciuta nel mondo Harley che già da tempo collabora con Terence e si occupa della produzione di una linea di prodotti “Tribute to Terence Hill”. La presentazione al pubblico della moto è prevista per sabato 29 giugno alle 15 alla concessionaria Harlay Davidson Motorfan.