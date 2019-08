Tentato sequestro di persona, arrestato a Forlì

FORLI'. E' stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato sequestro di persona l'indiano 38enne che lunedì intorno alle 19, in pieno centro, in due episodi distinti, ha infastidito due bambine molto piccole con i propri genitori. Prima ha cercato di prendere per un braccio una bimba di 4 anni, senza riuscirci. Pochi minuti dopo si è avvicinato a un padre che era all'esterno di un negozio con la figlia di 11 mesi nella carrozzina, e ha provato a sollevare la piccola, non si sa con quali intenzioni. La reazione del padre glielo ha impedito, anche se la carrozzina si è rovesciata e la piccola è caduta, per fortuna senza gravi conseguenze. L'indiano è stato bloccato un centinaio di metri dopo da una Volante della Polizia. Già qualche giorno fa, sempre in centro, si era registrato un episodio simile, anche in quel caso l'uomo si era allontanato per la reazione di un genitore.

Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.