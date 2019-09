Tentano truffa dello specchietto a Medicina, arrestati

MEDICINA. Due 25enni sono stati arrestati per tentata truffa aggravata dai carabinieri della Tenenza di Medicina. È successo ieri mattina durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando in via della Valle a Villa Fontana. Transitando lungo la strada, l’attenzione della pattuglia è stata richiamata dai gesti di un anziano automobilista, alla guida di una Fiat Panda, inseguita a brevissima distanza da un’altra utilitaria con a bordo due persone. I carabinieri hanno intuito che l’anziano avesse bisogno di aiuto perché vittima della nota truffa dello specchietto retrovisore rotto, così hanno invertito velocemente il senso di marcia e si sono messi all’inseguimento dei due veicoli, fermandoli subito dopo. L’anziano automobilista, un 77enne di Medicina, confermava di essere stato vittima di un tentativo di raggiro da parte dei ragazzi che lo stavano inseguendo a bordo di una Opel Adam di colore bianco. I giovani, lui nato a Siracusa e residente a Noto, lei nata a Milano e residente ad Ardea, sono stati condotti in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.

