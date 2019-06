Tenta di violentare turista tedesca a Rimini, fermato dai carabinieri

RIMINI. Un cittadino rumeno è in stato di fermo con l'accusa di violenza sessuale. Nelle primissime ore di oggi, stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di violentare una turista tedesca che stava passeggiando in spiaggia in compagnia di un'amica. L'uomo l'avrebbe afferrata per un braccio e cercato di scaraventarla a terra e non riuscendo nel suo intento l'avrebbe colpita con un calcio procurandole lesioni giudicate guaribili in una ventina di giorni.

Dopo le medicazioni la ragazza, che non parla italiano, è stata subito dimessa.