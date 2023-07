Tennis, Zanzini vince in due set e passa il turno allo Sporting Club Misano

MISANO, 6 LUGLIO 2023 – In pieno svolgimento il torneo giovanile sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile semifinali per Tommaso Monti e Tommaso Pilati.

Under 10 maschile 1° turno tabellone finale: Enea Corazza-Filippo Dascalu 6-4, 6-2. Quarti anche per Marco Mandelli.

Quarti tabellone finale: Tommaso Monti-Alessandro Marcolini 6-2, 6-1, Tommaso Pilati-Gianmaria Mussoni 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile 2° turno: Beatrice Zamboni-Valentina Baldinini 6-0, 6-1, Greta Amaducci-Emma Morelli 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 maschile tabellone Nc, turno di qualificazione: Pietro Gerani-Alex Fregnani 6-2, 6-4. Tabellone finale 2° turno: Jacopo Romani-Giovanni Azzarello 3-6, 6-2, 11-9, Alberto Lonfernini-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0, Alessandro Mainardi-Nicolò Bollini 6-0, 7-6.

Nell’Under 14 maschile 4° turno: Tommaso Zanzini (n.8)-Alberto Battaglini 6-1, 6-2, Filippo Marcaccini-Tommaso Mandelli 6-1, 0-6, 10-5, Nicolò Della Chiara-Riccardo Saltini 6-2, 6-3, Leonardo Tana-Carlo Donzelli 4-6, 6-2, 10-5, Giacomo Savegnago-Gabriele Quaresima 6-2, 4-6, 11-9, Ian Catallo (n.7)-Gregorio Casagrande 6-1, 4-6, 10-6.

Nell’Under 14 femminile 2° turno: Anna Parmeggiani-Lola Arlotti 6-4, 6-2. Quarti: Bianca Solazzi-Giada Fortini (n.3) 6-3, 6-4.