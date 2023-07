Tennis: tutti i risultati dei tornei Under alla Polisportiva 2000, al Misano Sporting Club e al Ct Cacciari

CERVIA. Si avvicina alla fase clou il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Si tratta del trofeo “La BCC” che ha riscosso un clamoroso successo di partecipazione visto che sono ben 171 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 41 solo a livello di Under 10.

Under 10 femminile, turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli-Giorgia Rombi 6-4, 6-0.

1° turno tabellone finale: Adele Panichi-Lucia Tarlazzi 6-2, 3-6, 11-9. Quarti: Sofia Foggia-Giorgia Gentilini 6-0, 6-0.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Davide Bonazza-Matteo Stanghellini 6-2, 6-2. Ottavi: Gabriele De Vita-Nicolò Orazi 6-0, 6-0, Riccardo Sartori-Riccardo Degli Angeli 6-2, 6-2, Matteo Campana-Manuel Monterastelli 7-5, 6-4, Tommaso Monti-Gianmaria Mancini 6-0, 6-0, Tommaso Pilati-Filippo Trioschi 6-0, 6-1, Alessandro Teodorani-Edoardo Storchi 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 femminile 3° turno: Marta Bertozzi-Miriam Samorì 7-6 (6), 1-6, 10-7. Quarti: Diletta Sabbioni (n.1)-Vittoria Andreani 6-1, 6-2, Ilinka Cilibic-Ioana Bala (n.3) 6-0, 6-1. Semifinali anche per Hyemin Lee.

Nell’Under 12 maschile il primo a tagliare il traguardo dei quarti è stato Filippo Terenzi.

Nell’Under 12 maschile 4° turno: Louis Paolo Pietrantonio-Gianmarco Meroni 6-0, 6-2, Filippo Albarello-Federico Sparagi 7-6 (4), 7-5, Nicolò Maldini-Andrea Bellavista 6-1, 6-2. Ottavi: Filippo Terenzi (n.8)-Giulio Zama 6-0, 6-1, Leonardo Satta (n.4)-Francesco Camagni 6-0, 6-3, Dante Terzi (n.3)-Nicola Papageorgiou 4-6, 6-2, 10-8, Riccardo Briganti (n.2)-Jacopo Mainardi 6-1, 6-1. Quarti anche per Gianmarco Braghittoni.

Nell’Under 14 femminile quarti per Paola Vergata e Gaia Migliorini. 2° turno: Ilinka Cilibic-Elisabetta Marzario 6-1, 6-1, Noemi Lusa-Vittoria Andreani 7-6 (4), 6-0. 3° turno: Paola Vergata-Lucia Bertozzi 6-4, 6-4. Quarti: Ayya Zeid Al Kilani (n.3)-Gaia Migliorini 6-1, 6-1.

Nel maschile 4° turno: Leonardo Tana-Ian Catallo 6-4, 6-1, Lorenzo Vicari-Francesco Forte 4-6, 6-0, 13-11, Tommaso Zanzini-Nicolò Brugioni 6-3, 6-4. Ottavi: Christian Ottaviani (n.4)-Andrea Favagrossa 6-0, 6-1, Lorenzo Ravaglia (n.5)-Filippo Urbini 6-0, 6-0, Diego Tarlazzi (n.3)-Francesco Bagli 6-3, 6-1, Luca Battistini (n.7)-Emmanuele Bomba 7-5, 2-6, 12-10, Giacomo Coppini-Tommaso Mengoli (n.2) 6-3, 7-6 (4).

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.

MISANO. In pieno svolgimento il torneo giovanile sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile semifinali per Diego Gentile ed Alessio Pinti, nel femminile per Petra Salvi e Waleska Lusini.

Under 10 maschile, quarti tabellone finale: Tommaso Monti-Alessandro Marcolini 6-2, 6-1, Tommaso Pilati-Gianmaria Mussoni 6-1, 6-1, Diego Gentile-Enea Corazza 6-0, 6-2, Alessio Pinti-Marco Mandelli 6-1, 6-0.

Under 10 femminile, quarti: Petra Salvi-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Waleska Lusini-Elisabetta Pastore 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Anna Parmeggiani e Virginia Arduini.

Nell’Under 12 femminile quarti: Anna Parmeggiani-Federica Foschi (n.4) 6-1, 6-2, Virginia Arduini (n.3)-Greta Amaducci 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile 2° turno: Davide Capodagli-Pietro Gerani 6-3, 6-3. 3° turno: Jacopo Romani-Timofey Levchenko 6-4, 2-6, 10-4. Ottavi: Matteo Rosti-Mattia Capannelli 6-3, 3-6, 10-5. Quarti anche per Francesco Paganelli.

Nell’Under 14 maschile semifinali per Giulio Zamboni Campadelli, Tommaso Luberto, Michele Tonti e Francesco Muratori. Quarti: Giulio Zamboni Campadelli (n.1)-Filippo Marcaccini 6-3, 6-2, Tommaso Luberto (n.5)-Federico Attanasio (n.4) 6-4, 7-6, Michele Tonti (n.3)-Leonardo Tana 6-0, 6-0, Francesco Muratori (n.2)-Giacomo Savegnago 7-5, 4-6, 10-7.

Nell’Under 14 femminile semifinali per Bianca Solazzi e Gioia Angeli. 2° turno: Anna Parmeggiani-Lola Arlotti 6-4, 6-2. Quarti: Bianca Solazzi-Giada Fortini (n.3) 6-3, 6-4, Gioia Angeli (n.2)-Agata Bravin 6-2, 6-1.

IMOLA. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 12-4, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola. Nell’Under 12 maschile semifinali per Nicola Papageorgiou, Pietro Samaja e Cesare Biondi. Quarti: Nicola Papageorgiou-Alessandro Bisi 6-4, 3-6, 12-10, Pietro Samaja-Elia Naldi 6-1, 6-3, Cesare Biondi (n.2)-Diego Felloni 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 maschile ottavi per Pietro Cantini, Ian Catallo, Andrea Fiocchi e Gianfilippo Falconi.

Nell’Under 14 maschile 3° turno: Pietro Cantini-Gerardo Salami 6-4, 6-2, Ian Catallo-Pietro Samaja 6-2, 6-4, Andrea Fiocchi-Manuel Montefiori 6-1, 6-3, Gianfilippo Falconi-Michelangelo Tacoli 7-5, 6-1.

Nell’Under 14 femminile semifinale per Matilde Fabbri, finale per Angie Bentini.

Nell’Under 14 femminile quarti: Matilde Fabbri-Anita Vernice 3-6, 6-3, 10-6. Semifinale: Bentini (n.1)-Elena Albertazzi 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.