Tennis: Strocchi, Manco, Pretolani e Baldinini avanti tutta all’Open del Ct Venustas

IGEA MARINA. Si avvia alle fasi tecnicamente più interessanti sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina il torneo nazionale Open maschile dotato di 1.000 euro di montepremi. Conquistano il 4° turno nel tabellone di terza Federico Strocchi (Tc Riccione), Alessandro Manco (Tc Viserba), Riccardo Pretolani (Tennis Villa Carpena) e Federico Baldinini (Ten Sport Pinarella).

2° turno tabellone di 3°: Pietro Rinaldini (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-0, 6-0, Pierpaolo Bencivenni (4.1)-Emanuele Ascani (3.4) 6-4, 6-2, Massimiliano Agnello (3.3)-Marco Cola (3.5) 6-2, 6-3, Giacomo Coppini (4.2)-Marco Giunti (3.4) 6-3, 6-4, Marco Manzaroli (3.3)-Gioele Marconi (3.5) 6-0, 6-1.

3° turno: Alessandro Manco (3.2)-Valerio Carli (3.4) 6-4, 6-4, Riccardo Pretolani (3.2)-Andrea Modenese (3.3) 6-0, 7-6 (6), Federico Strocchi (3.3)-Matteo Peppucci (3.2) 4-6, 6-1, 10-6, Federico Baldinini (3.2)-Giorgio Ruggeri (3.3) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

Intanto da domani (sabato) scatta il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas. Si tratta di una tappa del circuito regionale (categoria B) che vede al via nel complesso ben 132 giocatori negli otto tabelloni in programma, di cui 24 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile (13 iscritte) le big sono le 4.2 Marta Bertozzi, Eva Raimondi ed Angelica Bonetti, nell’Under 12 maschile (in 28 al via) guidano le fila il 4.1 Alessandro Casanova ed i 4.2 Ludovico Zammarchi e Francesco Martinini. Nell’Under 14 maschile (37 iscritti) i giocatori da battere sono il 3.3 Andrea Modenese, il 3.4 Mattia Pettenati ed il 3.5 Jacopo Andruccioli. Nell’Under 14 femminile la 4.2 Adele Baldazza è la n.1. Nell’Under 16 maschile guidano il gruppo i 3.3 Andrea Modenese e Gabriele Sgroi, davanti al 3.4 Emanuele Ascani, nel femminile la big è la 3.4 Sofia Baldani.