Tennis, Pietro Ricci e Diana Rolli in finale a Biella

Pietro Ricci e Diana Rolli in finale nel torneo Europe Under 16 di Biella. Il giocatore cervese cresciuto alla Polisportiva 2000 e portacolori del Ct Massa ha messo in fila il rumeno Grigore 6-3, 6-3, Mattia Cappellari 7-6 (3), 6-3, nei quarti il forlivese Tommaso Filippi (Forum) 6-2, 6-2 e in semifinale Francesco Dresseno 6-1, 6-0. Ora finale contro Samuel Junior Estevez. Così gli altri romagnoli. Primo turno: Cappellari-Pietro Briganti 6-4, 6-3, Filippi-Emanuele De Sanctis (n.8) 6-3, 6-0, Niccolò Satta-Matteo Brianza 6-4, 6-2, Alessandro Maina-Samuele Righetti 6-2, 6-4. Ottavi: Filippi-Paolo Laviola 6-0, 6-3, Federico Gargano (n.4)-Satta 6-7 (5), 6-4, 6-1, Maina-Pietro Bertagnolio 6-3, 6-0. Quarti: Alessio Marcantognini-Maina 6-0, 7-6 (1).

Nel singolare femminile finale per la riminese Diana Rolli. La portacolori del Gt Rivazzurra ha battuto Anna Pierini 4-6, 6-0, 6-1, Giulia Sophia Di Concetto 6-0, 6-1, la ravennate Sara Aber 6-4, 6-4 e l’australiana Gloria Jovic 4-6, 6-1, 6-3. Finalissima contro Alessandra Fiorillo (n.1). Così le altre romagnole. Primo turno: Chiara Bartoli-Elonora Baroni 5-7, 6-1, 6-2, Francesca Borreani-Talita Giardi 7-5, 6-2, Sara Aber-Silvia Alletti 6-1, 6-1. Secondo turno: Bartoli-Borreani 7-6 (5), 6-2, Aber-Daniela Gramaticopolo 4-6, 6-3, 6-2. Quarti: Alessandra Fiorillo-Bartoli 6-1, 1-6, 6-2.