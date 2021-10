Tennis, Paolo Pambianco vince l’Over 50 nel master Grand Prix di Desenzano

CERVIA. Grande finale di stagione per Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia. Il 2.5 portacolori del Club cervese ha vinto il tabellone Over 50 nel Master Grand Prix Over 2021, andato in scena sui campi del Tennis Desenzano. Il Master era riservato ai migliori otto del circuito nazionale. Il romagnolo era accreditato della seconda testa di serie e nel suo cammino vincente ha battuto nei quarti il 3.3 Gabriele Cirieco per 6-1, 6-3, in semifinale il 2.8 Enrico Senatore per 7-5, 6-4. In finale Pambianco ha affrontato il n.1 del seeding, il 2.6 Nicola Richelmi, e l’ha battuto 6-3, 3-6, 6-4. Un altro alloro per Pambianco in poche settimane dopo la vittoria nel tricolore Veterani.