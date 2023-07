Tennis, il torneo Under 10-12-14 della Polisportiva 2000 entra nel vivo

CERVIA. Si avvicina alla fase clou il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Si tratta del trofeo “La BCC” che ha riscosso un clamoroso successo di partecipazione visto che sono ben 171 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 41 solo a livello di Under 10.

Under 10 femminile, turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli-Giorgia Rombi 6-4, 6-0, Lucia Tarlazzi-Antonia Sabrina Puscas 6-0, 6-2.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Davide Bonazza-Matteo Stanghellini 6-2, 6-2, Nicolò Orazi-Francesco Geraci 6-2, 6-2, Riccardo Degli Angeli-Filippo Mengozzi 6-0, 6-1, Manuel Monterastelli-Erik Brunetti 6-0, 6-1, Gianmaria Mancini-Matteo Bocedi 2-6, 6-3, 10-8, Edoardo Storchi-Matteo Coppini 7-6 (4), 6-3.

Nell’Under 12 femminile 3° turno: Hyemin Lee-Sofia Panichi 6-0, 6-0. 4° turno: Flora Zanzi (n.4)-Elisabetta Marzario 4-6, 7-5, 12-10, Vittoria Andreani-Celeste Crepaldi 6-0, 6-0, Ilinka Cilibic-Gloria Nucci 6-1, 6-2, Ioana Bala (n.3)-Sofia Muccinelli 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 maschile il primo a tagliare il traguardo dei quarti è stato Filippo Terenzi.

Nell’Under 12 maschile 3° turno: Leonardo Conti-Gabriele Foschini 6-4, 6-2. 4° turno: Francesco Camagni-Davide Puddu 7-6 (4), 6-1, Louis Paolo Pietrantonio-Gianmarco Meroni 6-0, 6-2, Filippo Albarello-Federico Sparagi 7-6 (4), 7-5, Nicola Papageorgiou-Francesco Zanzini 6-1, 6-3, Nicolò Maldini-Andrea Bellavista 6-1, 6-2. Ottavi anche per Jacopo Mainardi.

Ottavi: Filippo Terenzi (n.8)-Giulio Zama 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 femminile quarti per Paola Vergata e Gaia Migliorini. 2° turno: Ilinka Cilibic-Elisabetta Marzario 6-1, 6-1, Noemi Lusa-Vittoria Andreani 7-6 (4), 6-0. 3° turno: Paola Vergata-Lucia Bertozzi 6-4, 6-4, Gaia Migliorini-Adele Baldazza 6-1, 6-0.

Nel maschile 3° turno: Nicolò Brugioni-Niccolò Gherardi 6-0, 6-2. 4° turno: Leonardo Tana-Ian Catallo 6-4, 6-1, Andrea Favagrossa-Filippo Caminati 6-3, 6-7 (4), 12-10, Emmanuele Bomba-Achille Mari-7-5, 6-3, Lorenzo Vicari-Francesco Forte 4-6, 6-0, 13-11, Filippo Urbini-Federico Berti 6-3, 5-7, 10-6, Giacomo Coppini-Simone Antonio Stipo 6-0, 6-0. Ottavi anche per Francesco Bagli.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.