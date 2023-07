Tennis, il Tc Viserba promosso in D1 femminile

VISERBA. Brillante risultato per il settore agonistico del Tennis Club Viserba. La formazione di D2 femminile, composta da Sara Zaccaria e Jessica Barbieri, è stata promossa in D1 dopo un fantastico cammino, passato attraverso la prima fase a gironi e poi dai play-off regionali. La formazione riminese ha battuto nelle semifinali play-off il Circolo Tennis Cesena per 2-1 ed in finale per 2-1 a Bologna il Nettuno Tennis Club. E’ stato un match, quello decisivo, molto equilibrato, risolto dalla formazione riminese con una grande prestazione. A Bologna c’era anche il maestro Marco Mazza ed il vicepresidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis. E alla fine è stata festa grande. Un altro grande risultato per il Club riminese in una stagione sempre di alto livello.