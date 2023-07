Tennis: i Veterani al Paradiso Cesenatico, i Terza al Russi Sporting Club

CESENATICO. Da giovedì il Circolo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. In programma tre tabelloni, l’Over 45, 55 e Ladies 40. Sono 46 i giocatori al via. Nell’Over 45 il n.1 è il 3.4 Mario Borghi, n.2 il 3.5 Marco Bernardini. Nell’Over 55 (35 giocatori al via) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Mauro Bigiani, Gianluca Pagliuca, Alberto Zattini e Carlo Alberto Gualandri, mentre nel tabellone finale il seeding è così composto, nell’ordine i 3.3 Federico Valentini e Gian Matteo Zanzi ed i 3.4 Massimiliano Antonini e Bernardino Albertazzi. Nel torneo Ladies 40 la giocatrice con classifica migliore è la 3.4 Paola Mordini.

Il giudice di gara è Marco Fucci, direttrice di gara Chiara Magnani.

RUSSI. Avanza il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Russi Sporting Club, la terza edizione del trofeo “Clinica Veterinaria di Russi”. Conquista il 3° turno nel tabellone finale Leonardo Fiocchi (Siro Tennis Bologna).

Turno di qualificazione: Andrea Melandri (4.1, n.2)-Marco Pannella (4.4) 6-2, 7-6.

1° turno tabellone finale: Giovanni Gallotti (3.5)-Pietro Martines (4.1) 6-1, 6-1, Andrea Tinarelli (3.5)-Franco Cavallo (4.1) 6-1, 7-5.

2° turno: Lorenzo Montanari (4.1)-Lorenzo Di Perna (3.4) 1-6, 6-3, 10-8, Alfredo Ravaglia (4.1)-Andrea Rustichelli (3.5) 6-3, 6-0, Fabio Folletti (3.4)-Antonio Babini (4.1) 6-0, 6-3, Moreno Menghetti (3.4)-Riccardo Delle Site (3.5) 6-1, 6-2, Ennio Rombi (3.5)-Emanuele Guaragnella (3.4) 6-2, 6-3, Leonardo Fiocchi (3.5)-Giovanni Sandrini (3.4) 2-6, 6-3, 13-11.

Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Antonio Zangaro.