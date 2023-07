Tennis: al via domani l’Open del Ct Cerri e l’Under del Ct Cesena

CATTOLICA. Scatta domani un grande appuntamento per la Romagna tennistica, il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Si tratta del torneo Porsche “Augusto Gabellini”, giunto alla decima edizione, con un montepremi complessivo di 5.000 euro, di cui 3.500 per il maschile e 1.500 per il femminile.

Nel maschile sono 46 gli iscritti, con un livello molto elevato. In cima al seeding il 2.1 riccionese Alessandro Pecci, a seguire i 2.2 Giulio Colacioppo ed Alberto Morolli e i 2.3 Noah Perfetti, Francisco Bahamonde Nicastro e Michele Vianello. Si parte con il tabellone di 3° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 3.1 Pietro Vagnini, Francesco Mandelli, Lorenzo Vergari, Andrea Bacchini e Luca Andruccioli.

Nel femminile le iscritte sono 27, si parte con il tabellone di 3° con queste teste di serie, nell’ordine le 3.1 Carlotta Mercolini, Aurora Portesani e Giorgia Benedettini. Nel tabellone principale le big sono nell’ordine la 2.4 riminese Emma Ferrini, la 2.5 Anita Picchi, le 2.6 Bianca Vitale, Matilde Magrini, Sveva Azzurra Pansica, Marta Lombardini, Gloria Contrino e Mia Chiantella.

Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.

CESENA. Al via domani (sabato) il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesena. Si tratta del memorial “William Matassoni”, tappa di categoria B del circuito regionale che vede al via 84 giocatori di cui 20 solo a livello Under 10. Nell’Under 12 maschile (20 iscritti) i giocatori da battere sono il 4.1 Alessandro Casanova ed il 4.2 Nicolas Conti, nel femminile guidano le fila le 4.3 Jana Savolt, Maria Lisa Degli Angeli e Federica Foschi. Nell’Under 14 maschile i giocatori da battere sono il 3.5 Julian Manduchi ed i 4.1 Marco Menichetti e Luca Battistini. Nell’Under 16 femminile guidano le fila le 3.4 Alice Rossi e Sofia Baldani, nel maschile il 3.5 Marcello Ferrara ed i 4.2 Tommaso Alberti e Rocco Albini.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli, direttore di gara Emanuele Capponcelli.