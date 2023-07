Superbike a Imola, prevendita lenta ma obiettivo 60mila presenze

Ad una settimana dal semaforo verde, cominciano a scaldarsi i motori all’autodromo di Imola per la tappa del Mondiale di Superbike in programma dal 14 al 16 luglio. Un evento pronto a tornare in riva al Santerno dopo tre anni di assenza, proprio nell’anno in cui la città a maggio ha perso la Formula 1 a causa dell’alluvione.

L’incognita, come accade sempre in questi casi, è legata alla presenza nutrita o meno di pubblico sugli spalti. La prevendita, intanto, è già iniziata ormai da un mese (l’11 maggio su Ticketone) per biglietti che vanno da un costo minimo di circa 21 euro per il venerdì ad un massimo di 161 euro per tutti e tre i giorni. Promozione online speciale, invece, per i residenti dell’Emilia-Romagna che possono acquistare i biglietti a prezzi super scontati (a partire da 30 euro per il biglietto giornaliero di sabato o domenica e 35 euro per l’abbonamento di tre giorni).

Le parole di Benvenuti

«Finora sono stati venduti circa 10mila biglietti in prevendita e pensiamo che a ridosso delle gare aumenteranno – commenta il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. Nel fine settimana dovrebbero esserci in totale tra le 50 e le 60mila persone, all’incirca gli stessi numeri di quando la Superbike arrivò a Imola l’ultima volta. Siamo contenti, nonostante in quel periodo ci saranno tanti eventi un po’ dappertutto, farà molto caldo e la gente sarà già in vacanza».

Per gli appassionati dell’ultima ora sarà comunque possibile acquistare i biglietti anche sul posto, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica alla biglietteria di via Pirandello. Nella biglietteria del Museo Checco Costa sarà, invece, possibile acquistare il supplemento Paddock, per chi è già possessore di un tagliando di ingresso.

Preparativi iniziati

«La Superbike è un evento che si presta molto agli acquisti dei tagliandi last minute – prosegue Benvenuti –, ma le premesse ci fanno ben sperare. Tanti arriveranno in moto e altrettanti in treno, un vantaggio quest’ultimo che Imola ha rispetto ad altre città e sul quale noi spingiamo sempre molto grazie anche alle corse programmate in più per l’occasione».

Intanto i preparativi all’autodromo sono già iniziati. «Da Donigton, dove hanno corso lo scorso fine settimana, alcuni addetti ai lavori sono già arrivati a Imola per allestire la pista, gli spazi pubblicitari e le telecamere – precisa –. Il “grosso”, invece, lo aspettiamo lunedì, compresi i team con i loro motorhome». E sul concerto dei Placebo del 14 luglio all’Enzo e Dino Ferrari «sono previste circa 8mila persone» conclude Benvenuti.