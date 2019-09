Studente di Cesena argento alle Olimpiadi di informatica. Terzo podio

CESENA. Filippo Sanzani, alunno iscritto al quinto anno (classe 5°E) dell'Itt Blaise Pascal di Cesena, indirizzo Informatica, ha conquistato la medaglia di argento alle Olimpiadi Italiane di Informatica che quest’anno si sono tenute dal 17 al 19 settembre presso l’istituto superiore Pentasuglia di Matera distinguendosi tra i 90 studenti in gara in questa XIX edizione della competizione. Sanzani è già il terzo anno consecutivo che raggiunge il podio, avendo vinto precedentemente due bronzi al terzo e quarto anno.

"In particolare - sottolineano i docenti Chiara Fusaroli e Matteo Lucchi che hanno seguito il ragazzo nella sua preparazione - Filippo, Risolvendo brillantemente una serie di problemi con tecniche algoritmiche e conquistando così la medaglia di argento, si è meritato l'accesso al gruppo dei Probabili Olimpici 2019, da cui saranno selezionati i migliori studenti che andranno a comporre la squadra olimpica italiana. Sanzani pertanto risulta ammesso alla prima fase di allenamento residenziale che si svolgerà in autunno al Siaf di Volterra. Filippo Sanzani con una prova ricca di intuizioni e competenze di altissimo livello ha confermato il successo dell'Istituto Pascal che negli anni ha raggiunto il podio in più di un'occasione grazie a studenti motivati, brillanti e desiderosi di approfondire nei tanti pomeriggi trascorsi nei laboratori a scuola algoritmi e tecniche risolutive sempre più sofisticate. Un grazie particolare - sottolineano i docenti - a nome dell'istituto anche ai nostri ex-studenti Filippo Soldati, Samuele Turci, Giacomo Aloisi e Giulio Carlassare che hanno collaborato al successo dei nostri atleti”.