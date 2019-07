Streetball 3X3, le finali da domani a Riccione

La FISB ha presentato oggi le Finals 2019 all’Italian Gourmet Pub di Riccione, a pochi passi dai campi di gara. Alla conferenza stampa hanno partecipato Ermanno Traietta (Direttore generale FISB), Erika Brancolini (Referente FISB Emilia-Romagna) e Stefano Caldari (Assessore allo sport del Comune di Riccione)

Ermanno Traietta: “Per noi è come sempre un piacere essere a Riccione. È il settimo anno e torniamo con le categorie senior maschili e femminili alle quali aggiungiamo tanti eventi e iniziative. Ci sarà il torneo di 3 contro 3 tra i ragazzi del basket in carrozzina, ad esempio, con due squadre del Riviera Basket e due del Verona. Sabato pomeriggio, poi, spazio anche agli Under 14 e agli Under 18 con due specifici tornei che avranno modo di far gustare l’estate del campetto anche ai più giovani. Le squadre sono 100 per un migliaio di presenze complessive in città. Per noi le Finals sono il momento clou dell’intera annata e portarle a Riccione è un vanto. È il momento di richiamare insieme tutta la famiglia streetball che ha animato l’Italia, isole comprese, con tornei di grande valore”

Per il torneo maschile, quattro squadre usciranno dalle qualificazioni per affiancare le otto squadre ‘prof’ del circuito Master, mentre nel circuito femminile, sei team sui venti si qualificheranno per la fase finale.



Tre i campi posizionati su piazzale Roma, due su piazzale Ceccarini: tutti e cinque occupati dalle gare domani e sabato, mentre domenica, per il momento clou, i match si giocheranno in piazzale Roma.

Le finali di Riccione sono un evento unico, a carattere nazionale, che vede le squadre vincenti dei tornei di tutto il territorio italiano darsi battaglia per contendersi il titolo di FISB ITALIAN CHAMPION.



Ermanno Traietta: “Il livello si alza anno dopo anno, tanti ragazzi guardano con favore al nostro mondo e tanti giocatori di serie importanti di basket si cimentano nel tre contro tre. Abbiamo partner come Radio Deejay e Sky che ci sostengono e promuovono lo streetball: il nostro obiettivo è naturalmente portare sempre più attenzione sul movimento del tre contro tre”

Stefano Caldari: “Il tre contro tre segna ormai da anni la nostra estate sportiva. Ci attende un bellissimo weekend di sport, spettacolo e divertimento, in questa edizione ancora più ricco. Piazzale Roma, per la prima volta insieme a piazzale Ceccarini, diventeranno grandi arene dove assistere a veri e propri show e sfide adrenaliniche".

Erika Brancolini: “Saranno tre giorni imperdibili, con tanto gioco in campo ma non solo: momenti di aggregazione ed eventi di tutti i tipi per coinvolgere il mondo streetball. Venerdì si parte alle 14 e si finisce a mezzanotte, sabato si comincia alle 10.30 e nel pomeriggio ci saranno anche le gare Under 18 e Under 14. In serata la gara delle schiacciate e quella del tiro da tre. Sabato mattina e domenica pomeriggio il torneo dei ragazzi in carrozzina, domenica pomeriggio le finali senior maschili e femminili.

Per la provincia avremo le squadre dello Starlight di Rimini (Rossi, Semprini, Campajola, Aglio) e del Cno di Santarcangelo (Calegari, Sinatra, Naccari)”