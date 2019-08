Sterpaglie e rovi in fiamme a Borgo Tossignano

BORGO TOSSIGNANO. I Vigili del Fuoco del comando di Bologna e dei distaccamenti di Imola e Fontanelice sono intervenuti ieri alle 12 a Borgo Tossignano, in via Rio Maggiore, per incendio che ha riguardato l’area di un frutteto dismesso di circa un ettaro, dove sono andati bruciati sterpi e rovi. L’intervento ha permesso di evitare che l’incendio potesse propagarsi ed interessare zone boscate, impedendo in particolare il raggiungimento dell’abitazione, a pochi metri dalle fiamme, e del relativo serbatoio di Gpl. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica sono durate circa due ore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per gli adempimenti di legge.

