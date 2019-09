Start Romagna lancia il canale Telegram

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Start Romagna rafforza il filo diretto con i clienti lanciando i propri canali Telegram per gli utenti delle province di Forlì–Cesena, Rimini e Ravenna. Attraverso questo servizio, gratuito, gli utenti potranno essere sempre aggiornati su iniziative, modifiche dei servizi e promozioni. Per accedervi è sufficiente scaricare l’app Telegram e iscriversi al canale Start Romagna più vicino (Forlì – Cesena, Rimini o Ravenna). Il servizio Telegram va ad aggiungersi ai già esistenti canali di comunicazione che Start Romagna ha attivato da tempo per informare la cittadinanza e, al contempo, ricevere segnalazioni o domande da parte dei clienti. Oltre al portale www.startromagna.it, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti orari, percorsi, tariffe, abbonamenti e promozioni, sono attivi la pagina Facebook e il profilo Instagram, costantemente aggiornati su avvisi e ultime novità. Per segnalazioni e richieste di informazioni sono inoltre a disposizione dei cittadini il numero WhatsApp (331.65.66.55) e il numero telefonico Info Start 199.11.55.77 (a pagamento, tariffa massima 0.1188 euro/min + iva da ogni telefono fisso). Ai canali diretti si aggiunge la App Moovit, diffusa in tutto il mondo, che, attraverso le informazioni fornite da Start Romagna, rende possibile la costruzione del percorso e la visualizzazione dei reali tempi di attesa del bus. In Moovit è possibile trovare orari, direzioni, percorsi, mappe, avvisi personalizzati e navigazione passo dopo passo, con la possibilità di ricevere avvisi e notifiche per le linee preferite.

