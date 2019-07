Stampato a Faenza il nuovo libro dell'ex leader dei Rem

FAENZA. E’ stato stampato col top della tecnologia presente sul mercato, la stampa offset H-Uv di Faenza Group (che permette di stampare a 8 colori, grazie all’innovativa tecnica di polimerizzazione, per garantire foto e colori brillanti, anche per stampati su carte pregiate) il nuovo libro "Our Interference Times: a visual record" con cui Michael Stipe, ex leader dei REM, è tornato sulla scena pubblica.

La fotografia insieme alla musica sono da sempre le due grandi passioni per l’artista che già nel 2018 aveva pubblicato "Volume 1", il suo primo libro, stampato in offset sempre con Faenza Group.