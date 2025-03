L’Olimpia Teodora Ravenna in una nota comunica che la gara contro Vicenza Volley, rinviata sabato scorso per l’allerta maltempo, verrà recuperata mercoledì, 19 marzo, alle ore 20.45, sempre al PalaCosta. La società ringrazia per la disponibilità le altre società utilizzatrici dell’impianto: Basket Ravenna, Pietro Pezzi, Porto Robur Costa 2030.