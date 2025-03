Volley B1 donne, la Lasersoft Riccione sogna i play-off con una super Matilde Calvelli

L’asticella è salita piano piano. Gara dopo gara. Vittoria dopo vittoria. Partita dall’obiettivo stagionale di confermarsi in Serie B al suo primo anno in categoria è cresciuta costantemente fino ad arrivare al sogno play-off. Del resto i numeri di Lasersoft Riccione parlano da soli: 17 gare giocate, 11 partite vinte, 6 perse, 42 set portati a casa e 24 lasciati alle avversarie con 1.489 punti realizzati e 1.396 subìti. Il tutto, sommato, dice 35 punti in classifica e terzo posto (che regala l’accesso ai play-off) a -2 da Vicenza e a -6 dalla capolista Bologna, e con l’Angelini Cesena sotto di un paio di punti. Insomma, non ci sono dubbi nell’affermare che la squadra di Michele Piraccini sia la grande rivelazione di questa stagione, almeno nel girone C. E, all’interno di un roster fatto di giocatrici importanti e di esperienza, ce n’è una che sta facendo una stagione straordinaria: Matilde Calvelli. Toscana d’Arezzo, nata il 2 dicembre del 2005, la centrale biancazzurra, la più piccola della compagnia, ha iniziato a giocare a 9 anni nelle giovanili del Capolona Subbiano. Nella stagione 2021-2022 il passaggio all’ Union Volley Jesolo dove si divide tra U18 e B2. In estate la vuole la Bartoccini Perugia dove continua la spola tra U18 e B2. Nel maggio del 2023 il ritorno nella sua Arezzo con la maglia della Vbc Arnopolis con cui gioca in B2 e, poi, quest’ estate la chiamata di Sanzio Sacchetti: «Meglio di così, sinceramente, era difficile immaginarselo - dice con un grande sorriso Matilde - Ho trovato un ambiente fantastico, una società fatta di persone per bene che fanno di tutto per permetterti di pensare solo a giocare ma, soprattutto, ho trovato un gruppo di compagne straordinarie. Mi hanno subito fatta sentire una di loro nonostante sia una delle più piccole. Io, come sempre, sto cercando di dare tutto quello che ho, in allenamento e in partita».

Calvelli, poi, sposta l’attenzione sul campionato: «Siamo partite consapevoli che sarebbe stata una stagione non facile perché comunque siamo una matricola e perché tante squadre hanno formato roster importanti. L’obiettivo era cercare di conquistare una salvezza il più possibile tranquilla. Poi, però, cammin facendo le aspettative si sono alzate e adesso puntiamo ai play-off”.

Sabato ci sarà una trasferta non facile sul campo della Life 365.Eu Volley Forlì: «Sarà una partita complicata, loro sono in piena lotta salvezza e faranno di tutto per vincere, ma noi vogliamo continuare a sognare ad occhi aperti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA