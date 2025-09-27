Volley B1 donne, l’Angelini Cesena pronta alla nuova stagione

L’universo del Volley Club Cesena è pronto a ripartire. Al Club Ippodromo la storica società cesenate ha presentato la stagione agonistica 2025-2026. L’Elettromeccanica Angelini di coach Cristiano Lucchi è pronta a partire verso il nuovo campionato di B1 donne. La nuova squadra è stata salutata dagli sponsor e dal vice sindaco Christian Castorri.

Castorri ha espresso le proprie ambiziose aspettative: «Anche sfidando un po’ la scaramanzia, perché conosco bene questa società: un club solido e credibile, che ha sempre agito con equilibrio e visione. E oggi questa credibilità può rappresentare la base per alzare ulteriormente l’asticella, sognando grandi festeggiamenti a fine campionato».

È poi intervenuto anche il presidente Maurizio Morganti, puntando l’accento sulla cultura del lavoro che contraddistingue il gruppo: «Per ottenere i risultati servono talento, certo, ma soprattutto voglia di migliorare, senso di appartenenza ad un gruppo e la capacità di dare il 100% senza mai smettere di divertirsi. È fondamentale il ruolo dello staff tecnico – ha concluso – e dell’allenatore nel creare questo contesto, offrendo alle atlete vere opportunità. Se proseguiamo su questa strada, i risultati continueranno ad arrivare».

Ha preso così la parola Cristiano Lucchi, primo allenatore e direttore sportivo del club: «È il mio quinto anno a Cesena e ho la fortuna di lavorare con uno staff molto competente che pianifica e lavora tutto l’anno con l’obiettivo di migliorarsi costantemente. Sono molto soddisfatto della squadra allestita per questa stagione: siamo pronti a disputare un buon campionato».

In rappresentanza del main sponsor Elettromeccanica Angelini, è intervenuto Alberto Angelini, sottolineando il valore della partnership: «Il legame tra Elettromeccanica Angelini e Volley Club si fonda su valori condivisi: il radicamento nel territorio, la volontà di contribuire alla sua crescita, il miglioramento continuo grazie a professionalità e dedizione... sono solo alcuni dei principi che ci uniscono. È un connubio forte, che guarda lontano».