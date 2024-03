Dopo quattro sconfitte consecutive al tie-break, la Consar Ravenna torna alla vittoria. Lo fa in tre set in casa della Conad Reggio Emilia: troppo superiori i ravennati, che si impongono 21-25, 22-25, 18-25. Tre punti che consentono alla Consar di issarsi a quota 46, conservando così il 4° posto in classifica quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare.