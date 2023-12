Volley A2, la Consar cade con onore a Grottazzolina (3-1)

Grottazzolina-Consar Ravenna 3-1 (30-28, 26-24, 16-25, 31-29)

GROTTAZZOLINA: Canella 9, Mattei 7, Nielsen 30, Fedrizzi 20, Cattaneo 2, Marchisio (libero), Cubito, Vecchi 2, Lusetti 1, Mitkov. N.e. Bellomo, Ferraguti, Romiti. All.: Ortenzi.

CONSAR: Mancini 2, Mengozzi 18, Bovolenta 22, Arasomwan 10, Orioli 11, Falardeau 13, Goi (libero), Russo. N.e. Feri, Grottoli, Menichini, Benavidez. All.: Di Lascio.

ARBITRI: Marconi, Cavicchi.

NOTE. Durata set: 36’, 32’, 25’, 37’. Totale 2h 20’. Battute vincenti: Grottazzolina 6, Ravenna 3. Battute sbagliate: Grottazzolina 16, Ravenna 22. Muri: Grottazzolina 8, Ravenna 11. Errori: Grottazzolina 14, Ravenna 8.

La capolista Grottazzolina vince 3-1 una partita come poche se ne vedono in serie A2 e il merito va anche alla Consar Ravenna che torna senza punti dalle Marche ma lancia un segnale chiaro di crescita in termini di gioco. Alla squadra romagnola manca ancora il killer instinct nei momenti decisivi del match (tre set persi ai vantaggi lo confermano) ma le due ore e mezzo di Grottazzolina hanno detto che Ravenna c’è e che potrà dire la sua anche in chiave promozione di questo passo.