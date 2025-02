Volley A2 donne, Speek resta capo allenatore della Clai Imola

Odelvys Dominico Speek sarà l’allenatore della Clai fino alla conclusione della stagione. Questa la decisione presa dalla società dopo l’esonero di Caliendo e la bella vittoria ottenuta per 3-2 nello scontro diretto di Lecco. Certo in panchina, per motivi regolamentari, andrà sempre a referto come capo allenatore il direttore tecnico imolese Massimo Benedetti, ma sarà Speek a guidare gli allenamenti e a prendere le decisioni in partita, come avvenuto da dodici giorni.

Giusto ricordare la classifica della Poule salvezza (retrocedono le ultime 4) che parte domenica 16: Offanengo 30; Olbia 26; Como 24; Castelfranco Pisa e Clai 19; Casalmaggiore 16; Lecco 14; Mondovì 11; Concorezzo 10; Altino 5.

Riguardo al calendario della seconda fase è molto probabile l’anticipo a sabato 22 marzo del match Clai-Olbia, penultimo turno della Poule salvezza, per lasciare la ribalta della domenica al derby di basket fra Andrea Costa e Virtus. R.R.

