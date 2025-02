Tutti le cercano, tutti le vogliono. Chi per complimentarsi, chi per scattare una foto insieme, chi per farsi raccontare semplicemente le emozioni di una domenica che resta indimenticabile. Le ragazze della Omag-Mt stanno scoprendo in questi giorni onori e oneri di una vittoria che ha regalato a San Giovanni in Marignano la sua seconda Coppa Italia.

«Trovare le parole giuste per descrivere cosa io e le mie compagne abbiamo provato e stiamo provando ancora oggi, non è semplice - racconta la “mente” della Omag-Mt, Cecilia Nicolini - diciamo che le emozioni sono state tante e forti. A partire dai giorni che hanno preceduto la finale dove un po’ di ansia c’era, personalmente temevo la nostra reazione nel vedere tutte quelle persone che erano arrivate all’Unipol Arena per tifarci. Però appena siamo entrate in campo ho subito capito che stavamo incanalando tutto in energia positiva. Dalle facce delle mie compagne traspariva la consapevolezza della nostra forza, della nostra serenità e infatti, poi in campo tutto è andato per il verso giusto e alla fine è potuta esplodere la nostra gioia».

Un successo, il primo della 31enne di Codogno, che ha una dedica molto particolare. «Nella mia carriera ho vinto una coppa Italia di B1 e ho conquistato una promozione in A2 ma questa è una vittoria straordinaria che mi ripaga dei tanti sacrifici che ho fatto. Un successo che voglio dedicare a mia mamma Antonella che purtroppo non c’è più. A fine gara mi è mancato il suo abbraccio, il condividere con lei quelle lacrime di gioia. Ma sono certa che abbia festeggiato lassù in alto e sono felice di averla resa orgogliosa di me. Un grazie speciale a mio padre, a mia sorella e al mio fidanzato che condividono quotidianamente le mie ansie e le mie paure».

Adesso, però, è tempo di tornare a pensare al campionato. «Iniziamo con Padova una Pool Promozione che sarà difficile, soprattutto per i tanti impegni ravvicinati. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza e faremo di tutto per regalare ai nostri splendidi tifosi questa ulteriore gioia».