Volley A2 donne, Omag-Mt vuole e deve chiudere in bellezza

Vincere e vincere bene. Per chiudere una regular season che, al netto di tutto quello che è accaduto, è comunque positiva. Per confermare di aver ritrovato le proprie sicurezze e le proprie certezze. Ma, soprattutto, per conquistare tre punti che potrebbero essere fondamentali in chiave Pool Promozione. Perché se questo pomeriggio, Omag-Mt dovesse battere con un punteggio pieno la Pallavolo Cbl Costa Volpino (play-ball alle 17, arbitrano Andrea Bonomo e Filippo D’Amico) potrebbe addirittura ritrovarsi a -4 dalla quinta posizione in classifica, ossia dall’ultimo posto valido per i play-off (occupato per ora da Messina che ha 38 punti, ma che ospita Busto Arsizio, seconda a 44, ndr). Che sarebbero comunque tanti da recuperare, vista anche la forza motrice delle squadre del girone A, ma che, come ha anche detto in settimana Alice Nardo «le partite vanno giocate e vinte». Come dire, tutto può accadere. Certo è che oggi non sarà facile perché se San Giovanni deve vincere per sperare nella semifinale promozione, Costa Volpino deve farlo per risalire posizioni visto che attualmente è terz’ultima, peggio di lei (10 punti), hanno fatto solo Padova (8) e Pescara (1).

«Come ho detto alle ragazze, per noi è una partita importantissima – sottolinea coach Matteo Bertini – perché in caso di vittoria da tre punti e con qualche risultato a nostro favore, potremmo ritrovarci a quattro lunghezze di distanza dalla zona play-off e questo riaprirebbe i giochi dandoci una speranza in più. Sappiamo bene, però, che non sarà una gara facile e che anzi ci aspetta una battaglia. Loro rispetto alla partita di andata (vinta dalle “zie” 3-0 ma con parziali tirati e chiusi a 20, 29 e 18, ndr) hanno cambiato tanto, sia come modo di giocare sia come roster. Hanno preso Ebatombo che nella passata stagione ha condotto Messina alla salvezza e poi la cubana Vicet Campos che c’era anche all’andata ma che non aveva giocato molto. Noi, però, stiamo bene. Finalmente ci siamo allenate con continuità e questa è la cosa più importante perché siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare e non è un caso che non appena abbiamo ritrovato certe dinamiche, le prestazioni si sono alzate di livello».

Per quanto riguarda il sestetto di partenza in cabina di regia ci sarà Turco con Ortolani sulla sua diagonale. In posto 3 Parini e Consoli che ha smaltito la leggera distorsione alla caviglia subìta a Lecco con Nardo e Pecorari attaccanti esterni. Libero sarà Caforio.