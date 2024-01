Volley A2 donne: Omag-Mt, subito una partita chiave per la corsa play-off

La partita spartiacque. Quella che deciderà già il futuro della Omag-Mt in questa Pool Promozione. Perché se oggi (play-ball alle 17) San Giovanni dovesse battere Busto Arsizio, la porta che dà l’accesso ai play-off promozione resterebbe ancora aperta, seppur con un piccolo pertugio. Ma se, al contrario, le romagnole dovessero incappare in una sconfitta e Messina dovesse battere Montecchio, allora la situazione sarebbe più che compromessa con 9 punti di distacco dalla semifinale, un po’ troppi. Situazione che chiuderebbe definitivamente (in entrata) anche la porta dello spogliatoio, viceversa, in caso di vittoria qualcosina si potrebbe fare.

«Sono d’accordo - interviene coach Matteo Bertini - la partita con Busto, nonostante sia solo la prima della Pool Promozione, sarà fondamentale per il nostro cammino. È innegabile che se Messina dovesse vincere e noi perdere, 9 punti sarebbero difficili da ricucire. Ecco perché domani (oggi, ndc) dovremo tirare fuori una partita perfetta, sia sotto l’aspetto caratteriale, sia sotto quello del temperamento e del gioco. Per noi dovrà essere una finalissima, proprio come contro Perugia. Dobbiamo raschiare il fondo del barile e avere il coraggio e l’incoscienza di fare determinate giocate. Sappiamo tutti che il coefficiente della partita è altissimo, affrontiamo una squadra che è stata costruita per vincere e che fa della solidità uno dei suoi punti forti. In battuta sono molto aggressive, hanno un sistema di muro-difesa di prim’ordine come del resto la fase di cambio-palla. La linea di ricezione è molo ordinata e questo permette alla palleggiatrice di smarcare le proprie compagne. Ripeto, noi dovremo fare la partita della vita mentre loro incappare in una giornata storta, magari le fatiche della Coppa ci potrebbero dare una mano».

Vincere, come detto significherebbe anche tenere aperta la porta per un possibile nuovo arrivo. «In queste settimane abbiamo lavorato per trovare una schiacciatrice che ci potesse venire a dare una mano, a far tirare un po’ il fiato. Non abbiamo trovato nulla che potesse fare al caso nostro. È logico che vincere ci potrebbe far fare un ultimo tentativo, altrimenti finiremo la stagione così. Però sono fiducioso, mi aspetto una grande prova. E chiedo ai nostri tifosi di correre numerosi a sostenerci».