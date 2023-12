Volley A2 donne, Omag-Mt per i tre punti dopo un viaggio infinito

La partita peggiore nel momento peggiore. Sia dal punto di vista degli acciacchi fisici sia da quello mentale. Ma con un dato statistico che non può che far sorridere la Omag-Mt: calendario alla mano, le romagnole con le squadre di seconda fascia, come Melendugno (play-ball oggi alle 17, arbitrano De Sensi e Sumeraro) hanno sempre vinto. Ma al ‘San Giuseppe da Copertino’ non sarà facile. Primo, per una questione meramente logistica: da San Giovanni alla città pugliese ci sono 714 chilometri di distanza, tanto che Ortolani e compagne sono partite ieri mattina alle 9.30 per poi fare ritorno questa sera subito dopo la partita. Tradotto, in meno di 48 ore si faranno oltre 1.400 chilometri. C’è poi il momento felice attraversato da Melendugno che ha vinto le ultime tre gare: 3-1 con Lecco, poi 0-3 a Costa Volpino e anche con Mondovì.

«Noi invece arriviamo da due sconfitte casalinghe abbastanza pesanti - ammette con sincerità coach Matteo Bertini - non solo dal punto di vista del punteggio, ma soprattutto del gioco. Sia con Montecchio che con Cremona siamo state molto al di sotto del nostro standard. Questo, naturalmente, ha avuto una ripercussione anche a livello mentale, si sta respirando un po’ di sfiducia. Ma come detto, con questo tipo di squadre abbiamo sempre vinto, a maggior ragione dobbiamo farlo domani (oggi, ndc), per tanti motivi. Il primo è di ordine psicologico: dobbiamo ritrovare fiducia in noi stesse per poi giocare la nostra miglior pallavolo. Senza avere paura di sbagliare, senza rimanere lì a rimuginare in caso di errore. Dobbiamo farlo con le forze che abbiamo sapendo che Melendugno ha un ottimo sistema di muro-difesa. In casa ci hanno reso la vita difficile e lo faranno certamente anche domani. Ma i tre punti sono troppo importanti per stare lì a fare tanti calcoli».

Anche perché, vincere da tre, vorrebbe dire lasciare molto probabilmente a 10 punti di distanza Offanengo (che giocherà contro Olbia) a quattro gare dalla fine e questo significherebbe mettere una grossa ipoteca sulla qualificazione alla Pool Promozione.

La Omag-Mt martedì 26 tornerà subito in campo in trasferta contro la corazzata Macerata. Per quanto riguarda la formazione, in palleggio ci sarà Turco che avrà sulla sua diagonale Ortolani. In banda l’acciaccata Nardo con Ortolani mentre i centrali saranno Consoli e Parini. Libero la giovanissima Meliffi.