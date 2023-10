Volley A2 donne, Omag: Cabassa fuori causa, ecco Pecorari

La stagione di Linda Cabassa, come si temeva, è già finita. Purtroppo la visita a Villa Stuart, a Roma, con il professor Mariani, ha confermato la gravità del suo infortunio. Tanto che Omag-Mt è subito tornata sul mercato facendo diventare una nuova ‘zia’ Carolina Pecorari. Nata a Torino il 7 gennaio del 2003, arriva da Francavilla (ma è di proprietà del Pinerolo), società di B1 che proprio all’ultimo ha rinunciato al campionato.

Le prime parole di Pecorari

«Per prima cosa voglio dire che mi dispiace tantissimo per Cabassa e per come è finita l’avventura di Francavilla dove si era creato un bellissimo gruppo – dice Pecorari, figlia di quel Marco difensore, tra le altre squadre, anche di Genoa e Ravenna e ora allenatore dell’Under 17 della Juventus – Detto ciò, sono felicissima di questa grande opportunità che ho avuto. Sono a San Giovanni da un paio di giorni ma mi sono bastati per capire il perché questa società sia così ben voluta da tutte le giocatrici. Non nascondo che quando ero in viaggio ho avuto qualche timore. Dopo due mesi di lavoro quotidiano il gruppo si è già formato e non sapevo cosa aspettarmi, invece tutte le compagne sono state carinissime con me, come lo sono stati lo staff e le persone che ho incontrato, mi sono sentita subito a casa».

La nuova banda marignanese ha le idee molto chiare sul suo futuro: «Gli obiettivi sono due. Uno a livello di squadra, spero di dare una mano per arrivare il più in là possibile, l’altro a livello personale. Ho la fortuna di potermi allenare con giocatrici molto più esperte di me e quindi spero di rubare, nell’eccezione migliore del termine, il più possibile da tutte loro. Come sto? Bene, non ho mai smesso di allenarmi, mi manca un po’ la palla, ma domani sarò della partita».

Il Cabassa-pensiero

Dalla felicità di Pecorari, alla voglia di riscatto di Linda Cabassa tornata nella sua Verbania. «Avevo capito fin da subito che l’infortunio era serio. Ma non credevo così. Mi sono rotta i legamenti crociati posteriori e anteriori, i due collaterali, il menisco mediale e quello laterale: a me le cose piace farle per bene altrimenti non le faccio (ride amareggiata, ndr). Mercoledì mi opero a Villa Stuart con il professor Mariani e fin dal giorno successivo inizierò la riabilitazione, voglio tornare ad inseguire il mio sogno il prima possibile».

Sono tanti i rimpianti: «Mi dispiace davvero tantissimo. Sono venuta a San Giovanni con la consapevolezza che questa sarebbe stata una stagione fondamentale per me e per la mia crescita. Fin da subito mi sono trovata alla grande con le compagne, abbiamo creato un bellissimo gruppo che sarà la cosa che mi mancherà di più. Anzi, colgo l’occasione per ringraziarle tutte, una ad una per quello che hanno fatto in questi giorni, non mi hanno mai fatta sentire sola. In modo particolare Nardo che ha avuto un infortunio simile al mio. Mi ha detto di non mollare, di lavorare sodo perché anche da un’operazione come la mia si può tornare a giocare. La cosa che mi fa più male, però, è che potevo imparare tanto dalle ragazze, soprattutto da due giocatrici straordinarie come Ortolani e Saguatti. Ma non mollerò, tornerò».