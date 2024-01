Volley A2 donne, la Omag-Mt vuole ritrovare punti e fiducia nella trasferta di Lecco

È una Omag-Mt rinfrancata quella che ieri pomeriggio ha lasciato via Fornace Verni con direzione Lecco dove questo pomeriggio (play-ball alle 17, arbitrano Fabrizio Giulietti e Riccardo Faia) incontrerà un’Orocash già certa di partecipare alla Pool Salvezza.

La sconfitta di mercoledì in coppa Italia a Perugia, seppur abbia lasciato l’amaro in bocca per quel tie-break solamente sfiorato, ha dimostrato che San Giovanni ha ritrovato il suo carattere. Perché fino a mercoledì in poche squadre erano riuscite a tenere testa alla capolista dell’A2.

E proprio dalla prestazione del Pala Barton, la formazione romagnola vuole ripartire per conquistare la prima vittoria di questo 2024. Fino a questo momento, San Giovanni e Lecco, si sono incrociate addirittura sedici volte, con la Omag-Mt a uscire vincitrice per nove volte, l’ultima il 19 novembre scorso, con un netto 3-0. Questo nonostante le lombarde abbiano segnato più punti: 1.438 contro 1.374.

La fiducia di Bertini

«Una sconfitta è sempre una sconfitta, ci mancherebbe, ma quella di Perugia è stata molto diversa da tutte le altre perché ci ha regalato certezze che avevamo perso. Questo nonostante il rammarico di non aver agguantato il tie-break che dopo il 22-22 del quarto set era decisamente alla nostra portata - conferma coach Matteo Bertini -. Anche fisicamente stiamo meglio, in questi giorni ci siamo allenate bene e quindi sono fiducioso per la partita di domani (oggi, ndc). Affrontiamo una squadra che in casa si trasforma, mettendo in campo una pallavolo molto aggressiva. Nella partita contro Cremona ha avuto addirittura un match-point che, però, non ha sfruttato perdendo poi al quinto set. Sarebbe importante per la nostra autostima riuscire a vincere e mettere più punti possibili in vista della Pool Promozione».

Per quanto riguarda il sestetto iniziale, come sempre in palleggio ci sarà Turco con Ortolani in diagonale. In posto 3 ci saranno Parini e Consoli con Nardo e Pecorari attaccanti esterni. Il libero sarà come sempre Giorgia Caforio che a Perugia ha dimostrato di essere tornata a giocare su livelli altissimi. A proposito di liberi, ieri Alice Urbinati ha lasciato San Giovanni per approdare a Sassuolo in B1.