Volley A2 donne, l’inarrestabile cavalcata della Omag-Mt verso l’A1

MELENDUGNO-OMAG-MT 1-3

NARCONON MELENDUGNO: Badalamenti, Caracuta 1, Passaro, Besso 5, Joly 15, Andrich 16, Tanase 13, Maruotti 1, Malik 1, Raprbelli 9. Ferrario (L). N.e.: Fioretti, D’Onofrio. All.: Giunta.

OMAG-MT: Ortolani 18, Nicolini 2, Consoli 7, Piovesan 15, Parini 9, Bagnoli, Nardo 13. Valoppi (L). N.e.: Ravarini, Meliffi, Sassolini, Clemente. All.: Bellano.

ARBITRI: Traversa e Ancona.

PARZIALI: 25-17, 16-25, 21-25, 21-25.

NOTE: durata set: 24’, 23’, 27’, 32’. Totale: 1h56’. Battute vincenti: Melendugno 4, Omag-Mt 6. Battute sbagliate: Melendugno 9, Omag-Mt 11. Muri: Melendugno 8, Omag-Mt 5. Errori: Melendugno 28, Omag-Mt 22.

Un’altra vittoria da stropicciarsi gli occhi. La 19ª per la precisione. E come sta accadendo negli ultimi tempi, anche quella che la Omag-Mt ha ottenuto a Lecce, contro Melendugno (3-1), è stata diversa dalle altre. Nardo (Mvp dopo una partita da gradino superiore) e compagne hanno, infatti, confermato di essere un gruppo di platino, non solo a livello tecnico, ma anche mentale.