Volley A2 donne, batte sempre forte il cuore della Omag-Mt

La vittoria del cuore. Dell’orgoglio. Della voglia di non mollare davanti a niente e nessuno. Tre punti che hanno avuto la forza dirompente di unire l’intero popolo di San Giovanni: in campo e sulle tribune dove lo spettacolo è stato la degna cornice di quanto visto sul taraflex del Pala Marignano. Battendo Busto Arsizio, la Omag-Mt ha fatto capire a tutte le avversarie della Pool Promozione che in via Fornace Verni non si molla di un centimetro.

«E sarà così fino alla fine, ci potete scommettere - dice una raggiante Carolina Pecorari autrice di 15 punti con tanto di 6 ace - Quella con Busto è stata la conferma che questa squadra può battere chiunque. Caratterialmente abbiamo dimostrato di non essere seconde a nessuno. Anzi, tutte insieme siamo devastanti. Il merito è sicuramente dello staff che ci permette di allenarci nel miglior modo possibile e del fatto che, finalmente, dopo mesi non facilissimi, durante la settimana stiamo alzando l’asticella ogni giorno di più e in campo si nota. Siamo un gruppo granitico, ogni volta che qualcuna attraversa un momento difficile, tutte le altre sono pronte a darle una mano. E questo, a volte, conta più di ogni altra cosa, soprattutto in partite di questo tipo. Io non so se riusciremo ad entrare nei play-off, quello che so è che noi ci crediamo e giocheremo ogni partita alla morte».

Domenica è stato fondamentale anche l’apporto dei tifosi che nei momenti clou hanno fatto sentire la loro presenza. «Ho avuto i brividi, non lo nascondo. Nel tie-break, sul cambio campo, sentire tutto quel calore mi ha caricato a molla. Non potevamo non vincere, i tifosi si meritavano una grande gioia, speriamo di far loro altri regali di questo tipo».

Arrivata il 21 ottobre dalla B1, Pecorari doveva essere la terza banda al posto della sfortunatissima Linda Cabassa. All’improvviso, invece, si è vista catapultata nel sestetto titolare dopo l’infortunio che ha messo fuori gioco anche capitan Saguatti: «Devo essere sincera: l’inizio è stato difficile. In B1 avevo costruito le mie sicurezze, soprattutto in attacco. In A2, invece, è tutto diverso: il gioco è più veloce, le alzate sono rapidissime e il muro è molto alto. Ma grazie agli allenatori e alle mie compagne che mi hanno sempre supportato, piano piano mi sto costruendo altre certezze. La strada è ancora lunga però continuo ad allenarmi a testa bassa».

E domenica si viaggerà verso Como: «Sarà una gara tosta, ma noi vogliamo continuare a sognare e quindi andremo ad Albese per vincere. Su questo non ci sono dubbi».