Volley A2 donne, Babbi: “Sono tornato per portare la Omag in A1”

Il giorno dopo la splendida vittoria di Cremona, in casa Omag-Mt non c’è neppure il tempo di festeggiare. Domani, infatti, sarà di nuovo campionato. Al Pala Marignano arriverà Melendugno in una gara dove San Giovanni dovrà prestare molta attenzione.

Intanto, in via Fornace Verni, è tornata una vecchia conoscenza biancoblù. Da ieri Piero Babbi, 70enne riminese e una bacheca ricca, è il nuovo consulente di mercato delle marignanesi. Il suo cammino nella pallavolo inizia a Viserba che porta dalla C2 alla B1 in cinque anni prima di passare a Pesaro dove fa la storia della pallavolo internazionale: nel suo palmares figurano tre scudetti, una coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Challenge Cup, una Cev Cup e una Final Four di Champions League.

Babbi, a volte ritornano?

«È quello che ho pensato io quando ho firmato il contratto».

Se ne era andato un anno fa con direzione Busto Arsizio, in A1, dopo neppure quattro mesi. Come mai questo ripensamento?

«Quando nel novembre 2022 mi ha chiamato l’amico Enzo Barbaro non ho potuto dire di no. Il presidente Manconi ha capito il mio stato d’animo. L’ho ringraziato all’epoca, lo ringrazio oggi. Le cose non sono andate come tutti speravamo, ma non sono tornato per questo motivo. In realtà, come avevo detto a Manconi, il mio era un arrivederci. Abbiamo un progetto da portare avanti e mi piacerebbe terminarlo».

Portare San Giovanni in A1?

«So che è un obiettivo ambizioso e non facile da raggiungere per diversi motivi, ma so anche che qui ci sono tutte le caratteristiche per centrarlo. Occorre, però, riuscire a fare quadrato e superare tutti i campanilismi e gli steccati che sono stati costruiti negli anni. Avere una squadra nel massimo campionato italiano sarebbe un ‘plus’ per tutto il movimento riminese e romagnolo visto che Consolini è l’unica realtà in serie A. Stiamo lavorando con il presidente per allargare la base societaria perché raggiungere la serie A1 non è impossibile, però, poi, occorre mantenerla. Con una programmazione seria, strutturandoti come società, creando una sinergia totale con il territorio. Agli sponsor di oggi, ai soci, a chi gravita intorno al mondo di Omag-Mt, dobbiamo dire un enorme grazie perché la gente non immagina neppure cosa ci sia dietro. Anche per loro sarebbe bello conquistare il piano di sopra. Anche perché ci sarebbe una bella ribalta con tre passaggi su Sky e Rai ogni fine settimana».

Secondo lei sarebbe già possibile centrare quest’anno l’obiettivo?

«Stiamo lavorando per quello. La squadra è molto competitiva e ha in Ortolani, Saguatti e Caforio tre atlete di primissimo livello. E poi ci sono giovani interessantissime. Senza dimenticare l’allenatore, uno tra i più bravi in circolazione. Sognare non costa nulla, con la speranza che la sfortuna ci abbandoni presto».