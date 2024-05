Talenti in vetrina alle finali di Cesena

Oggi alle 9 prende finalmente il via a Cesena la settimana dedicata alle Finali Nazionali Under 14 femminili di pallavolo. Si assegna il titolo italiano, con gare nelle giornate di oggi, domani e giovedì pomeriggio e poi rush finale venerdì, sabato e domenica mattina con la finalissima.

Si parte con la fase preliminare: 16 squadre divise in quattro gironi, in cui si qualificano le prime di ogni gruppo. Le quattro “elette” avanzano alla seconda fase unendosi alle altre 12 squadre delle prime dodici regioni secondo il ranking quantitativo. Poi, in base al piazzamento, giocheranno tutti, dalle finali per il 15°-16° posto sino alla finalissima.

Le gare saranno ospitate da quattro impianti: il Minipalazzetto (via Fausto Coppi 55), il Palaippo (via San Colombano), l’Istituto Comandini (Piazzale Carlo degli Angeli) e la Scuola Media di Calisese (via Cavecchia 1505). Gli orari di gara previsti sono alle 9 e alle 11 al mattino, e alle 16 e alle 18 nel pomeriggio, mentre la finalissima si terrà domenica alle 10 al Minipalazzetto. Tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva dalla Fipav sul canale Youtube in streaming.

Il Mosaico ci prova

A rappresentare la Romagna ci saranno le ragazze del Mosaico, campionesse regionali in carica già da due stagioni. Con l’obiettivo di arrivare almeno nelle prime otto, le ravennati entreranno in scena nella seconda fase, inserite nel girone H con le campane del Sis Med Cutrofiano, le piemontesi dell’Academy Volpiano e la vincente del girone C, che entrerà in campo da oggi e che comprende le valdostane del Cogne Aosta, le campane del Givova Academy Fiamma, le laziali del Volley Friends Torsapienza e le trentine del Walliance Ata Trento.

Queste le ragazze che comporranno... il Mosaico: Sofia Servadei, Martina Giorgi, Erika Jakic, Lucia Dradi, Viola Montanari, Maristella Ollino, Angelica Sella, Anita Piani, Giorgia Melini, Alessia Tomassini, Melania Ukhova, Viola Baldassari, Chiara Silvagni, Allegra Picone. L’allenatrice è Maria Grazia Montevecchi, coadiuvata dal vice allenatore Mattia Focchi.