Omag-Mt, non può essere Altafratte l’ostacolo verso il grande sogno

Quattro giorni, due partite, seicento chilometri, un unico obiettivo: fare più punti possibili. Al di là della stanchezza, fisica e mentale e della forza dell’avversario. La Omag-Mt inizia lo sprint finale verso il suo grande sogno a partire da questa sera (play-ball alle ore 20.30, arbitrano Bolici e Cecconato) affrontando Nuvolì Altafratte nell’impianto di Trebaseleghe, paesino a una quarantina di chilometri da Padova.

Poi domenica al Pala Marignano riceverà Busto Arsizio che potrà contare su una giornata in più di riposo visto che ha giocato ieri sera. Cosa che lascia perplessi visto che in gioco c’è la promozione in A1 e che a questo punto della stagione, qualche ora in più per recuperare energie, ha un peso specifico fondamentale.

Ma San Giovanni è superiore anche alle polemiche e questa sera penserà solo a battere la squadra veneta, che non ha più nulla da chiedere al campionato e che come ha fatto Cremona, giocherà a mente libera.

«Un’altra partita da giocare con la massima concentrazione e la massima determinazione perché come diciamo sempre, non esistono partite facili - sottolinea il coach Massimo Bellano -. Un tema importante sarà quello del rapporto battuta-ricezione perché Altafratte è una squadra che già batte bene e in questo momento può provare ancora di più a spingere perché ha poco da perdere e quindi punterà molto su questo aspetto per metterci in difficoltà. Noi dovremo essere brave a tenere un livello di attacco elevato anche quando la ricezione sarà staccata da rete, credo che in questo frangente ci si giocherà un pezzo importante di partita. L’altro aspetto su cui dovremo prestare massima attenzione è il loro gioco, sviluppano un’azione molto rapida e quindi dovremo fare buone scelte a muro».

Per quanto riguarda il sestetto in palleggio ci sarà Nicolini con Ortolani sulla sua diagonale. Parini e Consoli controlleranno la rete, Piovesan e Nardo saranno le bande mentre Valoppi sarà il libero.