Volley A2 donne, il calendario della Omag-Mt in Pool Promozione

Visto che le classifiche sono già delineate, sia nel girone A sia nel girone B, la Lega Volley ha deciso di anticipare il calendario della Pool Promozione e della Pool Salvezza di A2.

La seconda fase inizia domenica 28 poi le prime dieci concluderanno il loro percorso il 30 marzo, disputando un turno infrasettimanale mercoledì 14 febbraio, mentre le seconde dieci termineranno il loro campionato il 7 aprile.

La vincente della Pool Promozione sale in A1, dalla seconda alla quinta andranno ai play-off mentre dalla Pool Salvezza verranno decretate le cinque retrocesse. I punti conquistati durante la regular season verranno mantenuti e ogni squadra affronterà, in gare di andata e ritorno, le formazioni dell’altro girone.

La Omag-Mt partirà domenica 28 al Pala Marignano (ritorno il 3 marzo) dove sarà di scena Busto Arsizio delle ex Lana Conceicao, Elisa Zanette e Ilaria Bonvicini. Il 4 febbraio la prima trasferta in casa della Tecnoteam Albese Como (ritorno il 10 marzo), ex squadra di Alice Nardo, mentre domenica 11 arriverà il Città di Messina (domenica 17 marzo), una delle grandi favorite per salire in A1. Mercoledì 14 febbraio, alle 20.30, trasferta in casa di Talmassons dove gioca la riminese Nicole Piomboni che quest’estate poteva essere una dei posti 4 della Omag-Mt (ritorno domenica 24 marzo). L’ultima giornata del mini girone di andata è domenica 25 febbraio quando al Pala Marignano salirà la Bartoccini Fotinfissi Perugia (ritorno il 30 marzo) che la scorsa settimana ha battuto San Giovanni in coppa Italia.