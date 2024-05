La Omag-Mt si rinforza con la giovane schiacciatrice Victoria Sassolini

San Giovanni in Marignano ha ingaggiato Victoria Sassolini, schiacciatrice classe 2005, che si unisce alla Omag-Mt dopo una buona stagione al Volley Offanengo nel campionato di serie A2. La giocatrice toscana sarà parte integrante del roster di Massimo Bellano per il prossimo campionato. Victoria Sassolini, nata il 14 gennaio 2005 a Bagno a Ripoli (Firenze, alta 180 cm, ha iniziato la sua carriera nel volley con il Cus Siena, dove è cresciuta fino all’under 16 e nel campionato di B2. Successivamente, ha proseguito la sua formazione sportiva nella scuola di Novara, disputando l’under 18 e la B1, per poi passare al Volley Offanengo. Ora, è pronta per una nuova avventura con la Omag-MT. Il presidente Manconi si dichiara soddisfatto dell’arrivo di Sassolini: “Victoria è una giovane con ottime prospettive. È cresciuta nella scuola di Novara, assieme alla gemella Helena, palleggiatrice della Picco Lecco. Ha caratteristiche tecniche utili al nostro progetto sportivo e siamo contenti di darle il benvenuto.”

“Dopo il mio primo anno in questa categoria, sono molto felice di avere l’opportunità di fare parte di questa squadra. Penso che sia il posto ideale per continuare la mia crescita personale e non vedo l’ora di rimettermi al lavoro e cercare di dare il mio contributo”. Queste le parole di esordio di Victoria.