Volley, “chi ha rubato le nostre borse”? Il memorabile scherzo di Giuseppe Brusi alla Sisley in Coppa Campioni

Negli ultimi, difficili anni di vita ha dovuto annullare, grazie alla sua determinazione e alla proverbiale grinta («Un mio giocatore deve avere grinta. Io ho una grinta che gli do un morso sul naso») tanti velenosi match-ball mandati oltre la rete da un destino maligno. Non l’ultimo, però, finito ai margini estremi del campo, impossibile da difendere.

La pallavolo italiana piange Giuseppe Brusi, geniale dirigente sportivo ravennate che aveva guadagnato per meriti sportivi nel 2018 un trionfale ingresso nella Hall of fame del volley. Si è spento nella tarda serata di mercoledì e già ieri è stata aperta la camera ardente a Ravenna. Domani alle 11 il funerale nella Cappella della camera mortuaria e subito dopo il feretro sarà tumulato al cimitero di San Zaccaria.

Vincente nato

Cervese di nascita, classe 1942, Brusi è stato un vincente per venti anni. La sua prima creatura inimitabile fu la Teodora degli anni ’80, undici scudetti consecutivi dei quali sette da Brusi come direttore sportivo. Assieme a Sergio Guerra, altro compianto gigante della pallavolo, con un gioco innovativo e il genio di Manuela Benelli alla regia, dominò in lungo e in largo il mondo della pallavolo femminile, con alcune giocatrici che Brusi assunse nella propria ditta per dare loro un lavoro che andasse al di là dello sport.

In cima al mondo

Nel 1987 Brusi, insieme a una cordata di imprenditori locali, passa al maschile e rileva il titolo sportivo dalla Casadio iscrivendo la squadra nel campionato di A2. La svolta arriva con il gruppo Ferruzzi, entrato in scena tra il 1989 e il 1990 a Ravenna inizia la rivoluzione del volley già sposata da Berlusconi e poi da Benetton. Nella persona di Carlo Sama, il gruppo Ferruzzi offre a Brusi un portafoglio quasi illimitato e lui non perde l’occasione di creare uno dei sestetti più forti mai visti in Europa. Ingaggia i due giocatori più rappresentativi degli Usa, Kiraly e Timmons, ma anche Andrea Gardini, Fabio Vullo e Roberto Masciarelli. Ci sarebbe spazio per mettere altre ciliegine sulla torta, ma Brusi volle mantenere l’anima ravennate della squadra, quindi affidò la panchina al fidatissimo Daniele Ricci e mise in sestetto Stefano Margutti, l’enfant du pay che diventò il bersaglio di quasi tutte le battute avversarie, dal momento che nessuno osava servire su Kiraly.

Arrivano Coppa Italia, dopo una storica finale a Mestre di cui tutti ricordano il clamoroso palleggio rovesciato di Vullo, da posto uno a posto due, e poi lo storico scudetto del 1991, quando il Messaggero va poi anche a vincere in Brasile il campionato del Mondo per Club proprio contro i padroni di casa del Banespa.

Poi la bacheca si riempie di tre Coppe dei Campioni, le prime due ad Atene e la terza a Bruxelles. Quest’ultima senza Kiraly e Timmons, tornati a casa, ma con l’eccezionale Fomin, portato da Mosca ovviamente da Brusi.

Poi inizia una inevitabile discesa che però Brusi rende la più graduale possibile con una attenta gestione che prevede una cessione pesante all’anno, per salvare il bilancio societario.

Aneddoti da Campioni

Atene celebra nel 1992 la prima Coppa dei Campioni del Messaggero. Una celebrazione scomoda, perché il pubblico oceanico del Palasport della Pace (poca, nella circostanza) e dell’Amicizia, per non vedere i ravennati festeggiare, fecero piovere sul campo centinaia di dracme che costrinsero tutti a ritirarsi negli spogliatoi. Tutti meno uno, lo scafato Gianni Errichiello, che a rischio del cuoio capelluto iniziò a raccogliere tutte le monetine. Quando raggiunse il gruppo negli spogliatoi Brusi gli chiese prontamente l’entità del bottino «perché - disse scherzando ma non troppo - l’albergo alla fine debbo pagarlo io».

Sempre in Coppa Campioni, nel 1995 Ravenna deve cedere in finale alla corazzata Sisley, ma di quella edizione si ricordano due fantastici aneddoti. Il primo in semifinale quando Ravenna batte all’andata 3-1 in rimonta Cannes dell’astro nascente Laurent Chambertin. Il ritorno in Costa Azzurra si prospetta pieno di insidie e per questo il compianto ’Conte’ Tabanelli, vicepresidente e storico compagno di stanza di Brusi, per lui Josef, in ogni trasferta, prima della partita si arrampica fino alla piccionaia nella quale erano stati collocati quattro esponenti della stampa ravennate e disse, con la sua caratteristica erre moscia: «Qui ci hanno fatto un trappolone». Aveva ragione, ma nonostante il 3-1 per i padroni di casa la Final Four di Vienna fu ugualmente conquistata grazie alla differenza punti.

A Vienna, ecco l’altro aneddoto, sotto gli occhi divertiti e quasi increduli della stampa ravennate. Nella hall dell’albergo che ospitava le squadre, la Sisley arrivò dopo i romagnoli e lasciò le borse momentaneamente incustodite. Brusi, sveltissimo, assieme a un inserviente fece in modo di nasconderle tutte, in modo che quando i giocatori trevigiani arrivarono ci furono momenti di panico reale. Finché lo stesso Brusi non decise di risolvere la situazione confidando lo scherzo ai rivali, troppo superiori nel frangente per poter perdere la finale.