Volley A2, Consar: resta l’apprensione per la caviglia di Mengozzi

La Consar Ravenna ha superato a pieni voti le difficili prove contro capolista e vice-capolista. Forse con un po’ di rammarico per la sconfitta per 3-1 subita a Grottazzolina con tre set persi ai vantaggi, ma le due gare hanno dimostrato che Goi e compagni possono giocarsela alla pari con tutte le avversarie. Dopo un primo set da dimenticare, perso 25-10, al cospetto della Tinet Prata di Pordenone si è vista tutta la forza del gruppo, che grazie anche alla panchina ha saputo sopperire all’assenza di Bartolucci, ottimamente sostituito da Arasomwan ed all’infortunio nel finale di gara di Mengozzi, che ha portato all’esordio in campionato di Lorenzo Grottoli, autore anche di un punto nel tie-break. I primi accertamenti medici sulla caviglia sinistra del vice-capitano fortunatamente non hanno evidenziato fratture, ma occorre attendere la risonanza, fissata per i prossimi giorni, per verificare l’esatta entità dell’infortunio e se ci siano o meno conseguenze a livello di legamenti.