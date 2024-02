Volley A2, Bonitta: “La maturità della Consar è venuta fuori” - Gallery

«Pensavo a una partita più difficile perché Ortona era in ripresa ed era venuta qui agguerrita. Gli abruzzesi ci credevano e solo nell’ultimo set hanno abbassato la guardia. Oggi credo che la maturità della nostra squadra abbia avuto un altro passo in avanti». Il tecnico della Consar Marco Bonitta è soddisfatto dell’approccio con cui la squadra ravennate ha affrontato il match vinto 3-0. «Abbiamo lavorato come dovevamo - prosegue - in battuta siamo stati bravi e abbiamo fatto 13 muri, per il resto qualche sbavatura ci sta. Nel terzo potevamo vincere a 13, abbiamo tirato fuori tre “rigori”, ma va bene così, il risultato era ampiamente ormai determinato. C’è stato un minimo di rilassamento ma i ragazzi non hanno fatto errori nei momenti che contavano». Il tecnico elogia la prestazione di Mattia Orioli, mvp della partita. «Credo che Orioli abbia fatto una partita molto concreta soprattutto in attacco, è stato bersagliato un po’ in ricezione e ha preso qualche spigolino però è stato il giocatore sul quale Mancini si è appoggiato nei momenti che potevano contare». La Consar ha dimostrato una buona maturità nelle palle rigiocate in alcuni momenti chiave del match. «Certo, c’è tutto un lavoro che sta venendo fuori, che in allenamento emerge di più e che in partita è più difficili da trovare, ma viene con il tempo».