Volley A2, Bonitta: “Brava Consar senza i centrali titolari” - Gallery

Marco Bonitta è soddisfatto della Consar dal termine dell’incontro vinto 3-1 contro Reggio Emilia. «Nel primo set siamo partiti molto bene - esordisce il tecnico ravennate - poi però ci siamo spenti, regalando 11 punti e consegnando di fatto il set, ma la squadra è stata brava a non disunirsi e a vincere un incontro tutt’altro che facile. Ricordiamoci che giocavamo senza i due centrali titolari, che nelle ultime partite avevano giocato molto bene. Grottoli ha fatto il suo e Martins è uscito alla distanza, una bella prova di maturità della squadra».

Ora la classifica si fa interessante e grazie a questa vittoria i romagnoli si stabilizzano nelle parti alte, con due punti in più rispetto al giro di boa dello scorso anno con ancora due partite da giocare. «Stiamo facendo ampiamente il nostro lavoro, la crescita della squadra c’è ed ha trovato il suo equilibrio. Parlo di squadra, perché tutti i giocatori sono stati indispensabili in queste ultime vittorie e gli infortuni di Mengozzi e Bartolucci hanno permesso ad Arasomwan e Grottoli di mettersi in luce».

Ora la Consar è attesa dalla trasferta di Castellana Grotte contro la penultima in classifica, poi il 26 dicembre ospiterà Pineto per l’ultima giornata del girone di andata.